Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (863) Mehrere Diebstähle an geparkten PKW - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Zeit von Samstag (06.09.2025) bis Montag (08.09.2025) kam es im Nürnberger Osten vermehrt zu Diebstählen an geparkten Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 09:00 Uhr (Samstag) und 03:35 Uhr (Montag) bauten Unbekannte von insgesamt sieben geparkten Pkw Außenspiegel, Rücklichter und Fahrtrichtungsanzeiger ab und entwendeten diese.

Die Fahrzeuge parkten in der Ostendstraße, Teutonenstraße, Cimbernstraße, Alfons-Goppel-Straße und am Prinzregentenufer. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 12 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte eine Spurensicherung durch.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0911 91950.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell