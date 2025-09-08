Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (863) Mehrere Diebstähle an geparkten PKW - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
In der Zeit von Samstag (06.09.2025) bis Montag (08.09.2025) kam es im Nürnberger Osten vermehrt zu Diebstählen an geparkten Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Zwischen 09:00 Uhr (Samstag) und 03:35 Uhr (Montag) bauten Unbekannte von insgesamt sieben geparkten Pkw Außenspiegel, Rücklichter und Fahrtrichtungsanzeiger ab und entwendeten diese.
Die Fahrzeuge parkten in der Ostendstraße, Teutonenstraße, Cimbernstraße, Alfons-Goppel-Straße und am Prinzregentenufer. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 12 500 Euro.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte eine Spurensicherung durch.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0911 91950.
Erstellt durch: Michael Sebald / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell