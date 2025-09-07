PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (860) Einbruch in Bürogebäude - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.09.2025) brachen Unbekannte in ein Büro im Nürnberger Stadtteil Wöhrd ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr (Donnerstag) bis 07:00 Uhr (Freitag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Bürokomplex am Prinzregentenufer.

Die Täter öffneten mehrere Schränke und entwendeten unter anderem einen Tresor. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 geschätzt. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

