Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (857) Tötungsdelikt in St. Johannis

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.09.2025) ereignete sich in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ein Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 65-jährigen Tatverdächtigen, der sich nach der Tat bei der Polizei gestellt hatte.

Ein 65-jähriger Mann suchte in den Morgenstunden die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf und gab an, seine Frau getötet zu haben. Bei einer Überprüfung der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bucher Straße fanden die Beamten den Leichnam einer 58-jährigen Frau. Die Polizisten nahmen den 65-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im weiteren Verlauf übernahm die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weitere Sachbearbeitung. Die Hintergründe der Tat sowie deren genauer Ablauf stehen hierbei im Zentrum der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 65-jährige deutsche Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell