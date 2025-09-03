Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (855) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 13

Ansbach (ots)

Bei Lehrberg (Lkrs. Ansbach) hat sich am Mittwochmorgen (03.09.2025) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sich ein 52-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die B 13 ist derzeit noch immer gesperrt.

Der 52-Jährige war gegen 07:10 Uhr mit einem BMW-Motorrad auf der B 13 in Richtung Oberdachstetten unterwegs. Als er etwa auf Höhe des Ortes Unterheßbach mutmaßlich einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte, kollidierte der Mann mit einem entgegenkommenden Mercedes, welcher in der Folge mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Da sich hierbei Fahrzeugteile lösten, wurde zudem ein hinter dem Mercedes fahrendes Auto beschädigt.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 52-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer sowie sein 47-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Einsatzkräfte der Feuerwehren Lehrberg und Heßbach sperren unterdessen die Unfallstelle in beide Richtungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten das stark deformierte Motorrad sowie den Mercedes sicher und banden zur zweifelsfreien Feststellung des Unfallhergangs einen Sachverständigen in die Ermittlungen ein. Die Sperrung der B 13 dauert weiter an.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell