Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (859) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8

Neustadt a. d. Aisch (ots)

Am Freitagmittag (05.09.2025) ereignete sich auf der B 8 bei Emskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Fahrer eines weißen 1er BMW befuhr gegen 12:30 Uhr die B 8 von Emskirchen kommend in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch. Auf Höhe des Gemeindeteils Riedelhof kam der 33-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der 33-Jährige kam nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst mittels eines Hubschraubers mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Emskirchen sperrten die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch nehmen zur Stunde den Verkehrsunfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie hierbei zur Klärung der finalen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 - 0 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

