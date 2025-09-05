PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (859) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8

Neustadt a. d. Aisch (ots)

Am Freitagmittag (05.09.2025) ereignete sich auf der B 8 bei Emskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Fahrer eines weißen 1er BMW befuhr gegen 12:30 Uhr die B 8 von Emskirchen kommend in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch. Auf Höhe des Gemeindeteils Riedelhof kam der 33-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der 33-Jährige kam nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst mittels eines Hubschraubers mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Emskirchen sperrten die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch nehmen zur Stunde den Verkehrsunfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie hierbei zur Klärung der finalen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 - 0 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

