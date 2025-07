Polizei Hamburg

POL-HH: 250703-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Hamburg-Wilstorf

Hamburg

Unfallzeit: 02.07.2025, 09:45 Uhr; Unfallort: Hamburg-Wilstorf, Wilstorfer Straße/Winsener Straße (unterhalb der Hochbrücke B75)

Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer (71) und einem Linienbus, bei dem der 71-Jährige zunächst lebensgefährlich verletzt wurde. Sein Gesundheitszustand hat sich inzwischen stabilisiert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der Linienbus die Wilstorfer Straße in Richtung Winsener Straße und fuhr unterhalb der Hochbrücke B75/Hohe Straße in eine Bushaltestelle ein. Dafür musste der Bus den rechts neben seiner Fahrspur befindlichen Fahrradschutzstreifen überqueren. Hierbei kam es im Heckbereich des Gelenkbusses zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung befuhr.

Der Fahrradfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich dabei eine lebensbedrohliche Kopfverletzung zu. Nachdem Ersthelfer den 71-Jährigen versorgt hatten, führte eine Rettungswagenbesatzung die Maßnahmen fort und transportierte ihn wenig später in ein Krankenhaus, in dem eine Notoperation durchgeführt werden musste. Inzwischen hat sich der Gesundheitszustand des Mannes stabilisiert, Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 46 übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Dabei ergaben sich für die Polizistinnen und Polizisten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrradfahrers, woraufhin sie eine Blutprobenentnahme anordneten.

Der Busfahrer (35) wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Fachdienststelle der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

