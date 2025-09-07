PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (861) Handy und Geld geraubt - Täter festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (05.09.2025) beraubten zwei Männer einen 36-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei nahm einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen.

Als der 36-Jährige gegen 21:30 Uhr im U-Bahnhof Plärrer auf zwei männliche Personen traf, bedrohten ihn diese zunächst verbal. Im weiteren Verlauf griffen die Täter den 36-Jährigen körperlich an, indem sie ihn unter anderem gewaltsam festhielten. Schlussendlich entwendeten sie Bargeld sowie das Mobiltelefon des 36-Jährigen und flüchteten anschließend.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den 18-jährigen und den 19-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ließen die Beamten bei beiden eine Blutentnahme durchführen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im weiteren Verlauf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf.

Die Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zu Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der 18-Jährige und der 19-Jährige müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 11:07

    POL-MFR: (860) Einbruch in Bürogebäude - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.09.2025) brachen Unbekannte in ein Büro im Nürnberger Stadtteil Wöhrd ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 18:00 Uhr (Donnerstag) bis 07:00 Uhr (Freitag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Bürokomplex am Prinzregentenufer. Die Täter öffneten mehrere Schränke und entwendeten unter anderem einen Tresor. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:44

    POL-MFR: (859) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8

    Neustadt a. d. Aisch (ots) - Am Freitagmittag (05.09.2025) ereignete sich auf der B 8 bei Emskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer eines weißen 1er BMW befuhr gegen 12:30 Uhr die B 8 von Emskirchen kommend in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch. Auf Höhe des Gemeindeteils Riedelhof kam der 33-Jährige aus noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren