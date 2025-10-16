Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz auf Tank- und Rastanlage Pfungstadt Ost an der BAB A67

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Fahrzeug- und Personenkontrolle auf der BAB A67 in Fahrtrichtung Nord, wurde am 16.10.2025 gegen 17.30 Uhr ein Gegenstand festgestellt, aus dem eine quecksilberartige Substanz heraustropfte. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung und Gefahrenbestimmung wurden die Feuerwehr Pfungstadt und die Werksfeuerwehr der Firma Merck, nebst dem Rettungsdienst zum Einsatz gebracht. Die Tank- und Rastanlage war wegen dem Einsatz kurzzeitig gesperrt. Die Flüssigkeit konnte als Quecksilber identifiziert werden und wird im weiteren Fortgang der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer werden Strafverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Verstöße sowie dem unerlaubten Umgang mit gefährlichen Stoffen eingeleitet.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PVD, Polizeipräsidium Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell