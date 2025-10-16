PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz auf Tank- und Rastanlage Pfungstadt Ost an der BAB A67

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Fahrzeug- und Personenkontrolle auf der BAB A67 in Fahrtrichtung Nord, wurde am 16.10.2025 gegen 17.30 Uhr ein Gegenstand festgestellt, aus dem eine quecksilberartige Substanz heraustropfte. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung und Gefahrenbestimmung wurden die Feuerwehr Pfungstadt und die Werksfeuerwehr der Firma Merck, nebst dem Rettungsdienst zum Einsatz gebracht. Die Tank- und Rastanlage war wegen dem Einsatz kurzzeitig gesperrt. Die Flüssigkeit konnte als Quecksilber identifiziert werden und wird im weiteren Fortgang der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer werden Strafverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Verstöße sowie dem unerlaubten Umgang mit gefährlichen Stoffen eingeleitet.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PVD, Polizeipräsidium Südhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 16:33

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Straßenbahnmast bei Unfall beschädigt

    Darmstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.10.), gegen 13.30 Uhr, kam es in der Heidelberger Landstraße, Ecke Friedrich-Naumann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern, nachdem er mit den Reifen über eine Mittelinsel fuhr. In der Folge verlor er die Kontrolle über das ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:54

    POL-ERB: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

    64711 Erbach (ots) - Am 15.10.25 zwischen 14.00 h und 15.15 h kam es in 64711 Erbach, auf dem öffentlichen Parkplatz des Kreiskrankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort abgestellter PKW beschädigt. Bezüglich des verursachenden, flüchtigen PKW, wurden Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden. Haa. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:19

    POL-DA: Darmstadt: 65-Jähriger geschlagen / 60-Jähriger ausgeraubt / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstagmorgen (16.10.), gegen 2 Uhr, einen 65-jährigen Mann im Bereich der Hauptbahnhofs Darmstadt verletzt haben. Aus bislang unbekannten Gründen suchte eine Personengruppe von vier jungen Männern die Auseinandersetzung mit dem 65-Jährigen. Hierbei schlugen und traten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren