POL-DA: Darmstadt: Unbekannte entwenden Bargeld aus Zoo

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Die Einnahmen eines Zoos im Schnampelweg gerieten zwischen Mittwochabend (15.10.) etwa 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (16.10.) etwa 8.00 Uhr ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich des Zoogebäudes an eine Tür, welche sie gewaltsam aufhebelten. Nachdem sie ins Innere gelangt waren, brachen sie eine weitere Tür auf, um dort die Bargeldeinnahmen an sich zu nehmen und im Anschluss unbemerkt zu flüchten.

Zeugen denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Zoos aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

