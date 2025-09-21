Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Klingelanlage

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag dem 18.09. auf Freitag, dem 19.09. wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße eine Klingelanlage entwendet. Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

