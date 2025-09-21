PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am 19.09.2025, gegen 13 Uhr, wurde ein E-Scooter in der Hohmärtelstraße fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 07:18

    POL-PDPS: Unfallflucht - War es ein Paketzusteller? - Polizei bittet um Hinweise

    Pirmasens (ots) - Am Dienstagvormittag (9.9.2025), zwischen 10 bis 11 Uhr, wurde im Wendehammer der Hohenzollernstraße eine Grundstücksbegrenzung durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Da dort zu dieser Zeit Pakete ausgeliefert wurden, besteht die Möglichkeit, dass die Beschädigungen durch ein entsprechendes Auslieferfahrzeug, eventuell bei einem ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 09:00

    POL-PDPS: Unfallflucht in der Tiroler Straße

    Pirmasens (ots) - Am Dienstag den 02.09.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Tiroler Straße in Pirmasens den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, blauen Ford Focus. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Vorbeifahren verursacht und beläuft sich circa auf 350EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren