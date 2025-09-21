POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss
Pirmasens (ots)
Am 19.09.2025, gegen 13 Uhr, wurde ein E-Scooter in der Hohmärtelstraße fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |pips
