POL-PDPS: Unfallflucht - War es ein Paketzusteller? - Polizei bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

Am Dienstagvormittag (9.9.2025), zwischen 10 bis 11 Uhr, wurde im Wendehammer der Hohenzollernstraße eine Grundstücksbegrenzung durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Da dort zu dieser Zeit Pakete ausgeliefert wurden, besteht die Möglichkeit, dass die Beschädigungen durch ein entsprechendes Auslieferfahrzeug, eventuell bei einem Wendemanöver, verursacht worden sein könnten. An der grünen Metallabgrenzung konnte weißer Lackabrieb festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

