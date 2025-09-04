Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schülerin auf ihrem Schulweg angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

Drei unbekannte Personen haben am Mittwochmorgen (3.9.2025) ein Mädchen in der Nähe der Ecke Rodalber Straße / Hirschstraße körperlich attackiert. Eine unbekannte Frau kam dem Kind zu Hilfe. Die Elfjährige war gegen 7.20 Uhr zu Fuß unterwegs zur Grundschule Husterhöhe, als sie von den drei männlichen Tätern angegriffen wurde. Eine Zeugin forderte die Männer auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Die dunkel gekleideten Angreifer ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Hat jemand die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Desweiteren bittet die Polizei die Zeugin, welche der Schülerin zu Hilfe kam, sich zu melden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

