PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwochmorgen (3.9.2025) kam es auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße zu einem Parkplatzrempler. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 8.20 bis 9.45 Uhr wurde das Auto der Geschädigten beschädigt. Vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken streifte der Verursacher das linke Fahrzeugheck des weißen Mitsubishi und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-PDPS: Tag des Kindes - Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit

    Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, findet zum ersten Mal auf dem Exerzierplatz in Pirmasens der "Tag des Kindes" anhand des Beispiels der Kinderunfallkommission Kaiserslautern statt. Veranstalter ist die Verkehrswacht Pirmasens in Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule der Polizei Pirmasens. Eingeladen sind rund 300 Kinder, die die vierte Klasse der ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:45

    POL-PDPS: Mann dreht in Wohnung durch - Zwei Polizeibeamte verletzt

    Pirmasens (ots) - Mehrere Anrufer beobachteten am Montagabend eine blutende männliche Person, welche in einer Wohnung in der Wagenstraße am Fenster stand. Aus der Wohnung drang lautes Geschrei. Um 19.40 Uhr trafen mehrere Einsatzwagen der Polizei vor Ort ein. Da niemand öffnete, mussten die Einsatzkräfte die entsprechende Wohnungstür gewaltsam aufbrechen. Im ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:36

    POL-PDPS: Widerstand vorm Amtsgericht

    Pirmasens (ots) - Am Montagmorgen (1.9.2025) widersetzte sich eine Frau vor dem Amtsgerichtsgebäude gegen ihre zwangsweise Vorführung. Die 47-Jährige sollte bei dem, an diesem Morgen angesetzten Verhandlungstermin, als Zeugin aussagen. Da sie zuvor ihrer Vorladung durch das Gericht nicht nachkam, wurde ihre Vorführung angeordnet. Die Betroffene versuchte kurz vorm Haupteingang des Amtsgerichtes zu fliehen und musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren