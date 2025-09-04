Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwochmorgen (3.9.2025) kam es auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße zu einem Parkplatzrempler. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 8.20 bis 9.45 Uhr wurde das Auto der Geschädigten beschädigt. Vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken streifte der Verursacher das linke Fahrzeugheck des weißen Mitsubishi und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

