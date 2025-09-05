POL-PDPS: Korrektur zur Pressemeldung - Schülerin auf dem Schulweg angegriffen

Pirmasens (ots) - Am Mittwochmorgen (3.9.2025) kam es auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße zu einem Parkplatzrempler. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 8.20 bis 9.45 Uhr wurde das Auto der Geschädigten beschädigt. Vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken streifte der Verursacher das linke Fahrzeugheck des weißen Mitsubishi und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei ...

