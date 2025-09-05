POL-PDPS: Korrektur zur Pressemeldung - Schülerin auf dem Schulweg angegriffen
Pirmasens (ots)
In unserer gestrigen (4.9.2025) Pressemeldung (https://s.rlp.de/pDW3oIv) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Das betroffene Mädchen war, anders als in der Erstmeldung beschrieben, unterwegs zur Landgraf-Ludwig-Realschule plus am Standort Husterhöhstraße, nicht zur Grundschule Husterhöhe. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. |krä
