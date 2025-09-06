POL-PDPS: Unfallflucht in der Tiroler Straße
Pirmasens (ots)
Am Dienstag den 02.09.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Tiroler Straße in Pirmasens den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, blauen Ford Focus. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Vorbeifahren verursacht und beläuft sich circa auf 350EUR.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips
