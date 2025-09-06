PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Tiroler Straße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag den 02.09.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Tiroler Straße in Pirmasens den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, blauen Ford Focus. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Vorbeifahren verursacht und beläuft sich circa auf 350EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
  • 05.09.2025 – 14:36

    POL-PDPS: Korrektur zur Pressemeldung - Schülerin auf dem Schulweg angegriffen

    Pirmasens (ots) - In unserer gestrigen (4.9.2025) Pressemeldung (https://s.rlp.de/pDW3oIv) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Das betroffene Mädchen war, anders als in der Erstmeldung beschrieben, unterwegs zur Landgraf-Ludwig-Realschule plus am Standort Husterhöhstraße, nicht zur Grundschule Husterhöhe. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. |krä ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:52

    POL-PDPS: Schülerin auf ihrem Schulweg angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

    Pirmasens (ots) - Drei unbekannte Personen haben am Mittwochmorgen (3.9.2025) ein Mädchen in der Nähe der Ecke Rodalber Straße / Hirschstraße körperlich attackiert. Eine unbekannte Frau kam dem Kind zu Hilfe. Die Elfjährige war gegen 7.20 Uhr zu Fuß unterwegs zur Grundschule Husterhöhe, als sie von den drei männlichen Tätern angegriffen wurde. Eine Zeugin ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:44

    POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

    Pirmasens (ots) - Am Mittwochmorgen (3.9.2025) kam es auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße zu einem Parkplatzrempler. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 8.20 bis 9.45 Uhr wurde das Auto der Geschädigten beschädigt. Vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken streifte der Verursacher das linke Fahrzeugheck des weißen Mitsubishi und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei ...

    mehr
