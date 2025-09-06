Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Tiroler Straße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag den 02.09.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Tiroler Straße in Pirmasens den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, blauen Ford Focus. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Vorbeifahren verursacht und beläuft sich circa auf 350EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell