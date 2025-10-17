Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Sieben Fahrzeuge und zwei Schaufensterscheiben beschädigt

Festnahme eines 40-Jährigen

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem ein 40 Jahre alter Mann am Freitagmorgen (17.10.) mehrere Fahrzeuge und zwei Schaufensterscheiben beschädigte, konnte er durch eine Streife der Polizeistation Dieburg festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 40-Jährige zwischen 4 und 5 Uhr in der Straße "Im Kühlen Grund" mindestens sieben abgestellte Fahrzeuge mit einer Eisenstange. Unter anderem schlug er mit der Stange die Heck- oder Frontscheibe der Fahrzeuge ein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die zügig hinzugezogene Streife den Tatverdächtigen in Tatortnähe fest. Im Rahmen der Maßnahmen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der Tatverdächtige in der St.-Peray-Straße zwei Schaufensterscheiben eines Bürogebäudes beschädigte. Nach ersten Schätzungen verursachte er einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell