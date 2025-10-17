PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/Sandwiese: Kriminelle brechen Einbruch übers Dach ab
Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein/Sandwiese (ots)

Über das Dach eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße "In der Pfarrtanne" wollten Kriminelle in die Innenräume gelangen. Zwischen Mittwochabend (15.10.) etwa 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen (16.10.) etwa 8.30 Uhr kamen die bislang unbekannten Täter auf ungeklärte Weise auf das Dach des Marktes. Hier beschädigten sie den Deckenbereich, um in einen darunterliegenden Lagerraum zu steigen. Diesen betraten sie jedoch nicht und brachen ihre Aktion ab, da sie vermutlich gestört wurden.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Einkaufsmärkte aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

