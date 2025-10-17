Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Donnerstag (16.10.), zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ins Visier. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor samt seinem Inhalt. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell