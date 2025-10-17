PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier
Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Donnerstag (16.10.), zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ins Visier. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor samt seinem Inhalt. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 08:45

    POL-DA: Kelsterbach: Sattelauflieger gestohlen (MTK-AC 99)

    Kelsterbach (ots) - Ein in der Stockstraße, in Höhe Tor 70, abgestellter blauer Sattelauflieger der Marke Van Eck Trailers wurde in der Nacht zum Freitag (17.10.), in der Zeit zwischen 23.15 und 2.55 Uhr von Unbekannten mittels Zugmaschine gestohlen. An dem Anhänger befand sich das amtliche Kennzeichen MTK-AC 99. Der Auflieger war mit nikotinhaltigen Waren beladen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren