POL Schwaben Nord: Polizei unterbindet Weiterfahrt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (14.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Peter-Henlein-Straße. Ein Autofahrer parkte seinen blauen Hyundai i10 im 20er Hausnummernbereich. Als er gegen 16.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an diesem fest. Der Unbekannte hatte sich offenbar entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An ...

