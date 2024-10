Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Container- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Aus einem Container einer Firma in der Gaswerkstraße erlangten ein oder mehrere Unbekannte Beutegut im Wert von knapp 350 Euro. Zusätzlich entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 25. Oktober, 15.30 Uhr und heute, 06.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0278588/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell