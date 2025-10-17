Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer mehrerer Fahrräder

Darmstadt (ots)

Durch die Kriminalpolizei wurden im Laufe des Oktobers mehrere Fahrräder in Darmstadt sichergestellt, welche bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden konnten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Räder aus einem Diebstahl stammen könnten. Aus diesem Grund wendet sich das Kommissariat 43 an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Eigentümern.

Hierbei handelt es sich um folgende Fahrräder:

Bereits am 2.10.2025 wurde in der Koblenzer Straße ein Fahrrad der Marke Kalkhoff gefunden. Es handelt sich um das Modell Endeavor 30 in der Farbe anthrazit.

Am 16.10.2025 wurde ein Pedelec, F.LLi Schiano City Moon in der Farbe Weiß, am Willy-Brandt-Platz im Bereich des Ärztehauses gefunden.

Am 14.10.2025 stellten die Ermittler ein Canyon-Rad im Herrngarten sicher. Es hat einen Carbon-Rahmen und die Farbe Gold. Wichtig ist hierbei, dass die Originalfarbe rot war, bevor das Rad vermutlich umlackiert wurde.

Sollte jemand sein Fahrrad erkennen oder Hinweise auf den Eigentümer geben können, ist das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41110 zu erreichen.

