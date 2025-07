Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Attendorn

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (01.Juli) drangen unbekannte Täter gegen 1:20 Uhr in eine Maschinenbaufirma an der "Eifelstraße" ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Täter mit einem PKW gegen ein Rolltor gefahren, um sich so Zutritt zu einer Firmenhalle zu verschaffen. Vermutlich durch die Auslösung des Einbruchalarms brachen sie die Tat ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Schaden an dem Rolltor wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Derzeit vorliegende Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein blauer Opel Omega mit polnischem Kennzeichen im Tatzusammenhang steht. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

