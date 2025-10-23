PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Speyer (ots)

Am 22.10.2025 gegen 16:15 Uhr wurde in der Landauer Straße in Speyer ein 29- jähriger E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Fahrzeug ein veraltetes, blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war und somit kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin:

Achten Sie auf einen aktuellen Haftpflichtversicherungsschutz bei E-Scootern.

   - Die Farbe der Versicherungsplakette des aktuellen Jahres 2025 
     ist grün.
   - Der Versicherungsschutz besteht immer nur ein Jahr und muss 
     aktiv vom Versicherungsnehmenden erneuert beziehungsweise 
     verlängert werden.
   - Das Versicherungsjahr beginnt jährlich am 01. März.
   - Das Fahren eines E-Scooters ohne gültigen Versicherungsschutz 
     stellt eine Straftat dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

