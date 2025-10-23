Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Speyer (ots)

Am 22.10.2025 gegen 16:15 Uhr wurde in der Landauer Straße in Speyer ein 29- jähriger E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Fahrzeug ein veraltetes, blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war und somit kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin:

Achten Sie auf einen aktuellen Haftpflichtversicherungsschutz bei E-Scootern.

- Die Farbe der Versicherungsplakette des aktuellen Jahres 2025 ist grün. - Der Versicherungsschutz besteht immer nur ein Jahr und muss aktiv vom Versicherungsnehmenden erneuert beziehungsweise verlängert werden. - Das Versicherungsjahr beginnt jährlich am 01. März. - Das Fahren eines E-Scooters ohne gültigen Versicherungsschutz stellt eine Straftat dar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell