POL-RE: Recklinghausen: U-Haft nach Bandendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Supermarkt nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest - ein 30-Jähriger aus Essen sitzt mittlerweile in U-Haft. Mitarbeiter eines Supermarktes an der Hubertusstraße konnten am Freitagabend vier Ladendiebe beobachten. Die Polizei konnte auf der Anfahrt zum Supermarkt zwei Frauen und einen Mann bei der Flucht stellen und festnehmen. Zuvor hatten sie gemeinschaftlich versucht, gefüllte Einkaufswagen aus dem Supermarkt zu schieben und die Ware in ein Auto zu laden. Auch das Auto mit dem Diebesgut konnte durch die Polizei auf dem Parkplatz sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann aus Essen einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaft.

