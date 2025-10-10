PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Frau tot in Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In Dorsten ist in der Nacht zum 10.10.2025 eine 24-jährige Dorstenerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Da es Hinweise auf Gewalteinwirkung gab, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Am Vorabend war der 26-jährige Ehemann als Tatverdächtiger einer häuslichen Gewalt der Wohnung verwiesen worden. Die Wohnungsschlüssel wurden ihm abgenommen. Er hatte ein Rückkehrverbot erhalten. Später wurde er erneut an der Anschrift gesehen. Die eingesetzten Beamten konnten ihn nicht mehr vor Ort antreffen. Als sie mit der Ehefrau sprechen wollten, öffnete diese nicht. Nachdem sich die Beamten Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, fanden sie die Frau leblos vor. Drei Kinder im Alter zwischen 2 und 7 Jahren waren unverletzt. Das Jugendamt nahm sie in Obhut. Die Polizei sucht nach dem 26-jährigen Dorstener, der als tatverdächtig gilt. Er hat dunkle Haare, trägt Bart und war in der Nacht dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

