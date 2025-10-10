Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Wassenaar (Niederlande): Bottroperin durch Fahndungskampagne identifiziert - Ermittlungen gehen weiter - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Durch einen Hinweis aus den Niederlanden ist es im Rahmen der Fahndungskampagne "Identify Me" gelungen, eine bislang unbekannte Tote zu identifizieren: Eva Maria Pommer, eine 35-jährige Deutsche, deren Leichnam im Jahr 2004 in den Dünen nahe Wassenaar (Niederlande) von einem Spaziergänger gefunden wurde. Weitere Informationen zum Fall: http://www.bka.de/IdentifizierungDeutsche

Nach der Identifizierung hat die Polizei Recklinghausen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Essen die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Nach ihrem Verschwinden wurde die Handtasche mit sämtlichen Ausweisen von Eva Maria Pommer in ihrer Wohnung an der Bothenstraße gefunden. Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine konkreten Hinweise, wo sie sein könnte. Eva Maria Pommer soll in der Nähe von Bottrop studiert haben. Außerdem soll sie in einem Sportverein aktiv gewesen sein. Sie soll auch einen Schwerbehindertenausweis gehabt haben. Um die Umstände des Todes aufzuklären und die Zeit vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren, fragt die Polizei: Wer kannte Eva Maria Pommer und hatte in der Zeit vor ihrem Verschwinden (Anfang Juli 2004) Kontakt zu ihr? Auch die Krankengeschichte von Eva Maria Pommer ist für die Ermittlungen von besonderem Interesse. Wer kennt den Hausarzt oder einen behandelnden Arzt der damals 35-Jährigen? Hat Eva Maria Pommer mit Bekannten oder Verwandten über Reisepläne gesprochen? Jeder Hinweis kann die polizeilichen Ermittlungen voranbringen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800 2361 550 oder der EMail-Adresse: hinweis.bottrop.pommer@polizei.nrw.de oder im Hinweisportal unter https://nrw.hinweisportal.de entgegengenommen.

