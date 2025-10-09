Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tresor aus Kindergarten gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße "Wienkamp" ein. Um in die Büroräume zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster zu den Sanitärräumen auf. Mit einem Tresor flüchteten sie über ein Bürofenster.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

