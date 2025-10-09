PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tresor aus Kindergarten gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße "Wienkamp" ein. Um in die Büroräume zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster zu den Sanitärräumen auf. Mit einem Tresor flüchteten sie über ein Bürofenster.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

