Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Diebstahl aus Kulturzentrum aufgeklärt- Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach einer weiteren Tatverdächtigen (Frau mit Hund), die zusammen mit einem männlichen Tatverdächtigen aus einem Kulturzentrum an der Kirchstraße eine Beschallungsanlage mitnahm, hat sich erledigt.
Dank weiterer Hinweise konnte nun auch ihre Identität ermittelt werden.
Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
