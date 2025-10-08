PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Geldbörse unterschlagen - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Bottrop vergaß an einer SB-Kasse eines Supermarktes an der Gungstraße seine Geldbörse. Ein bislang unbekannter Mann nahm die Geldbörse kurze Zeit später mit und lief davon. Eine Videoüberwachung zeichnete den Tatverdächtigen auf. Ein Foto und weitere Infos finden sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/182657

Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise zu dem Mann entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

