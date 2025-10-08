Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Geldbörse unterschlagen - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Ein Mann aus Bottrop vergaß an einer SB-Kasse eines Supermarktes an der Gungstraße seine Geldbörse. Ein bislang unbekannter Mann nahm die Geldbörse kurze Zeit später mit und lief davon. Eine Videoüberwachung zeichnete den Tatverdächtigen auf. Ein Foto und weitere Infos finden sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/182657
Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise zu dem Mann entgegen.
