Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Pressestelle am Freitag nicht besetzt
Recklinghausen (ots)
Unsere Pressestelle ist am kommenden Freitag (10.10.2025) nicht erreichbar. An diesem Tag werden auch keine schriftlichen Meldungen von uns herausgegeben.
Für telefonische Nachfragen zum aktuellen Geschehen kann die Leitstelle unter der Tel. 02361/55 2979 angerufen werden.
Ab Montag (13.10.2025) sind wir wieder ganz normal für Sie da.
