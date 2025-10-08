PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Pressestelle am Freitag nicht besetzt

Recklinghausen (ots)

Unsere Pressestelle ist am kommenden Freitag (10.10.2025) nicht erreichbar. An diesem Tag werden auch keine schriftlichen Meldungen von uns herausgegeben.

Für telefonische Nachfragen zum aktuellen Geschehen kann die Leitstelle unter der Tel. 02361/55 2979 angerufen werden.

Ab Montag (13.10.2025) sind wir wieder ganz normal für Sie da.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

