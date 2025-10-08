Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Kindergarten

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Straße "Talaue" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Montagabend (19:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:00) Uhr hebelten bislang Unbekannte Täter die Terassentür des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten die Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen stahlen die Unbekannten keine Wertgegenstände. Sie flüchteten vermutlich über die Eingangstür.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell