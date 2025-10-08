PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Kindergarten

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Straße "Talaue" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Montagabend (19:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:00) Uhr hebelten bislang Unbekannte Täter die Terassentür des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten die Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen stahlen die Unbekannten keine Wertgegenstände. Sie flüchteten vermutlich über die Eingangstür.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren