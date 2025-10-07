Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Betrugsmasche erfolgreich - Tresor erbeutet

Recklinghausen (ots)

Auf der Spiekerstraße waren am Montagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Gegen 16:00 Uhr klingelten zwei Männer bei einem Senior aus Gladbeck. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und gaukelten ihm vor, einen Wasserschaden begutachten zu müssen. Während die Unbekannten den Senior ablenkten, stahlen sie einen Tresor samt Bargeld und Schmuck. Der Betrug viel dem Senior erst später auf. Er informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

1. Mann: ca. 32-38 Jahre alt - Halbglatze - akzentfreies deutsch 2. Mann: ca. 45-49 Jahre alt - akzentfreies deutsch

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 von der Kripo entgegengenommen.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell