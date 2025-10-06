Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten/Marl/Gladbeck/Oer-Erkenschwick: Einbrüche in mehreren Städten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Gorch-Fock-Straße hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Goldschmuck. Der Einbruch passierte in der Zeit von am vergangenen Donnerstag (02. Oktober) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:30 Uhr.

Herten:

Am Sonntag konnte ein Anwohner der Schloßstraße vier Einbrecher beobachten. Der Senior hielt sich in seiner Wohnung auf, als plötzlich gegen kurz nach 18:00 Uhr seine Wohnungstür aufgehebelt vor. Er konnte sich einschließen und die Polizei informieren. Die Täter durchsuchten seine Wohnung und flüchteten anschließend. Aus dem Fenster konnte er vier Personen mit Kapuzen erkennen, die mit einem Kombi (Kennzeichen aus Witten) davonfuhren. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Nach einem Einbruch auf der Feldstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr bis 21:00 Uhr) zunächst ein Gartentor und dann das Fenster eines Wintergartens eines Wohnhauses auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

An der Zechenstraße brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein. Dazu hebelten sie die Terassentür auf. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (11:00 Uhr) und Samstag (13:20 Uhr). Es ist noch unklar, ob die Täter Gegenstände mitgenommen haben.

Mit Schmuck flüchteten Unbekannte am Samstagabend (ca. 19:40 - 19:45 Uhr) nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hohewardstraße. Zeugen konnten zu diesem Zeitpunkt zwei Männer (schwarze Kleidung, dunkle Haare, ca. 1,75 Meter - 1,80 Meter, 30-40 Jahre alt) beobachten. Sie könnten mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen.

Zwischen Samstagabend (21:00 Uhr) und Sonntagmorgen (08:30 Uhr) hebelten unbekannte Täter auf der Kronstädter Straße ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten das gesamte Objekt. Es ist aktuell noch unklar, ob die Täter etwas gestohlen haben.

Marl:

Am Freitag schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Terassentür eines Wohnhauses an der Langenbochumer Straße ein. Sie durchwühlten vorrangig das Erdgeschoss und flüchteten mit Schmuck.

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Neulandstraße ein. Dazu öffneten sie ein Fenster. Sie durchwühlten die Räume, nahmen aber keine Gegenstände mit.

Gladbeck:

In der Straße "Frochtwinkel" öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Kindergartens und gelangten so in die Büroräume. Die Unbekannten verließen das Objekt vermutlich ohne Diebesgut. Der Einbruch passierte zwischen Donnerstag (16:15 Uhr) und Samstag (19:00 Uhr).

Oer-Erkenschwick:

Am Samstag (18:30 Uhr bis 21:05 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Tulpenweg ein. Nach ersten Ermittlungen schlugen sie eine Terassentür ein. Sie stahlen Schmuck und einen Teppich.

Zeugenhinweise werden von der Kripo unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell