POL-MS: Fahrradunfall auf Parkplatz an der Meesenstiege - 14-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots) - Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Montag (19.5.) auf Dienstag (20.5.) im Zeitraum von 19 Uhr bis 4.30 Uhr Bargeld aus einer Bäckerei an der Marktallee, gegenüber der Straße Am Kalvarienberg, entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete der Täter Bargeld aus einem Tresor. Wie sich der Täter Zugang ...

mehr