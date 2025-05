POL-MS: Einbruch in ein eine Kirche in Coerde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - In der Nacht zu Dienstag (20.05., 02.20 Uhr - 02.45 Uhr) haben mehrere Mülltonnen in der Innenstadt gebrannt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Begehung aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Aufmerksame Zeugen meldeten die Mülltonnenbrände in der Frauenstraße, am Domplatz und am Alten Steinweg und alarmierten die Feuerwehr. Insgesamt wurden fünf Mülltonnen beschädigt. Die Feuerwehr ...

mehr