Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots)

Die mit Öffentlichkeitsfahndung vom 02.10.2025 gesuchte vermisste 14-jährige aus Bottrop ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist erledigt.

