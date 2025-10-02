Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Aktionswoche gegen Taschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche vom 06.10.2025 bis zum 10.10.2025 zum Thema Taschendiebstahl wird sich die Polizei Recklinghausen auch in diesem Jahr an zwei Tagen beteiligen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger gezielt auf die Maschen durch Langfinger aufmerksam zu machen und vor den Gefahren zu schützen. Taschendiebstähle passieren häufig im Gedränge, im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen.

"Leider sind Taschendiebstähle eines der häufigsten Delikte im öffentlichen Raum, von denen jede und jeder betroffen sein kann. Mit der Aktionswoche möchten wir daher auf die Tricks der Taschendiebe aufmerksam machen und Präventionstipps geben", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die Polizei Recklinghausen informiert auf ihrer Homepage (https://recklinghausen.polizei.nrw/node/98309), in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, X) sowie persönlich an den Informationsständen:

- Am Mittwoch, den 08.10.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wird es einen Informationsstand auf dem Kirchplatz in Bottrop geben.

- Am Donnerstag, den 09.10.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr informieren Polizeibeamte der Kriminalprävention am Globusmarkt auf der Siemensstraße in Castrop-Rauxel.

Wichtige Präventionstipps der Polizei:

- Nehmen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mit - Tragen Sie Ihre Wertsachen in verschlossenen Innentaschen; vermeiden Sie es, Geldbörsen oder Mobiltelefone in Gesäßtaschen oder offenen Taschen zu tragen - Tragen Sie Handtaschen immer geschlossen und nah am Körper mit dem Reißverschluss nach vorne gerichtet - Seien Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Bussen und Bahnen, besonders aufmerksam - Tragen Sie im Gedränge Rucksäcke immer vorn - Halten Sie Ihre Taschen und Rucksäcke immer verschlossen - Achten Sie auf Ablenkungsmanöver bei denen Taschendiebe versuchen sie abzulenken, um in Ihre Tasche zu greifen - Hängen Sie im Supermarkt keine Taschen oder Behältnisse an den Einkaufswagen oder Ihrer mitgeführten Gehhilfe

