PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte am Freitagabend einen mutmaßlichen Räuber stellen und festnehmen.

Gegen 18:00 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge auf der Tauschlagstraße einen Mann beobachten, der eine Seniorin anging und anschließend in Richtung Nordpark flüchtete. Der Zeuge ging von einem Raub aus, informierte die Polizei und eilte dem Tatverdächtigen nach. Die Polizistinnen und Polizisten konnten den 29-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, im Nordpark stellen. In der Nähe konnte die Handtasche und die Geldbörse der Seniorin, eine 84-jährige Frau aus Gladbeck, aufgefunden werden. Die Seniorin bestätigte, dass ein unbekannter Mann sie kurz zuvor geschlagen und ihre Handtasche entrissen hat. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen werden durch die Kripo geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:48

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau von Exhibitionisten belästigt

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagabend (03. Oktober) eine Spaziergängerin belästigt hat. Die 48-Jährige aus Castrop-Rauxel war gegen 19 Uhr mit ihren Hunden am Schophof spazieren. Dabei fiel ihr ein Mann auf der anderen Straßenseite auf. Als ihre Hund bellten, soll der Mann gezielt auf sie losgegangen sein, ließ seine Hose runter und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Frau schrie ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 23:15

    POL-RE: Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

    Recklinghausen (ots) - Die mit Öffentlichkeitsfahndung vom 02.10.2025 gesuchte vermisste 14-jährige aus Bottrop ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist erledigt. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Olaf Jakob Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/ 55 - 2990 E-Mail: Re.Lst@polizei.nrw.de Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren