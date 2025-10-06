Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte am Freitagabend einen mutmaßlichen Räuber stellen und festnehmen.

Gegen 18:00 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge auf der Tauschlagstraße einen Mann beobachten, der eine Seniorin anging und anschließend in Richtung Nordpark flüchtete. Der Zeuge ging von einem Raub aus, informierte die Polizei und eilte dem Tatverdächtigen nach. Die Polizistinnen und Polizisten konnten den 29-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, im Nordpark stellen. In der Nähe konnte die Handtasche und die Geldbörse der Seniorin, eine 84-jährige Frau aus Gladbeck, aufgefunden werden. Die Seniorin bestätigte, dass ein unbekannter Mann sie kurz zuvor geschlagen und ihre Handtasche entrissen hat. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen werden durch die Kripo geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell