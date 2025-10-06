Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau von Exhibitionisten belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagabend (03. Oktober) eine Spaziergängerin belästigt hat. Die 48-Jährige aus Castrop-Rauxel war gegen 19 Uhr mit ihren Hunden am Schophof spazieren. Dabei fiel ihr ein Mann auf der anderen Straßenseite auf. Als ihre Hund bellten, soll der Mann gezielt auf sie losgegangen sein, ließ seine Hose runter und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Frau schrie den mutmaßlichen Exhibitionisten an, woraufhin der wegging. Anschließend meldete sie den Vorfall direkt der Polizei. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80m groß, lockiges krauses braunes Haar, bekleidet mit Pullover und grauer Hose, wirkte ungepflegt. Es gibt zwar erste Hinweise zu dem Tatverdächtigen, es werden aber auch noch weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Mann machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

