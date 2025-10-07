Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Dialogreihe "AnsprechBAR" an Schulen - Positive Resonanz bestätigt Konzept

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Die Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" an Schulen ist auf außerordentlich positive Resonanz gestoßen. Vom 18. September bis 2. Oktober war die Polizei Recklinghausen mit der Dialogreihe und einem Airstream-Anhänger in allen elf Städten des Zuständigkeitsbereichs unterwegs - das Angebot richtete sich diesmal speziell an Schülerinnen und Schüler.

Das Konzept, Präventionsarbeit in einem ungezwungenen Rahmen anzubieten, ist voll aufgegangen. Jugendliche konnten an verschiedenen Schulen direkt mit Mitarbeitenden der Polizei ins Gespräch kommen. Insgesamt wurden über 1.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Rückmeldungen von Schulleitungen, Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern selbst waren durchweg positiv. Die lockere Atmosphäre trug maßgeblich dazu bei, Hemmschwellen abzubauen und Vertrauen aufzubauen.

"Die AnsprechBAR ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie moderne Polizeiarbeit funktionieren kann. Wir gehen dorthin, wo die Jugendlichen sind, und bieten ihnen auf Augenhöhe unsere Unterstützung an. Der riesige Zuspruch bestätigt, dass wir mit diesem Weg absolut richtig liegen," bilanziert Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen, die selbst an vier Terminen mit vor Ort war.

"Prävention ist eine unserer Kernaufgaben. Wenn wir durch solche Aktionen junge Menschen erreichen, stärken und vor gefährlichen Entwicklungen bewahren können, dann ist das ein unschätzbarer Erfolg für die gesamte Gesellschaft", so Zurhausen weiter. "Besonders erfreulich ist das direkte Feedback der Pädagogen. Mehrere Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter sprachen uns ihren ausdrücklichen Dank für die Besuche aus: Eine schöne Bestätigung für das Engagement aller Beteiligten", betont die Behördenleiterin.

Dank des Erfolgs ist bereits eine Fortsetzung der "AnsprechBAR" im nächsten Jahr geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell