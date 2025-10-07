PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter überfällt Pizzeria - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Raub in einer Pizzeria - verletzt wurde dabei niemand.

Ein bislang unbekannter Mann betrat das Ladenlokal an der Hochstraße gegen 22:30 Uhr. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte von dem Mitarbeiter das Bargeld. Der Täter griff selber in die Kasse und durchsuchte auch die Hosentaschen des Mitarbeiters nach Beute. Vor dem Ladenlokal hielt sich in der Zeit mutmaßlich ein zweiter Tatverdächtiger auf. Mindestens einer der beiden flüchtete nach der Tat in Richtung B235.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,78m groß, 25-30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jacke (Patches auf der Jacke), schwarze Hose, schwarze Sneaker, schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe.

Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
