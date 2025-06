Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin und flieht

Steinfurt-Borghorst (ots)

Am Freitag (27.06.) kam es gegen 13.45 Uhr auf der Emsdettener Straße zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer.

Die 46-jährige Fußgängerin befand sich zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Hund auf dem rechten Geh-und Radweg und ging in Richtung Emsdetten. Ein Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr, touchierte sie beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnumer 133 am linken Oberarm. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer. Nach eigenen Angaben blieb er jedoch unverletzt. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Radfahrer ist nach ersten Ermittlungen etwa 16 Jahre alt und hat blond-rötliche Haare. Er trug eine schwarze Jacke und ein weißes T-Shirt mit schwarz-weißem Aufdruck vorne. Er war unterwegs mit einem älteren Damenfahrrad.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Der Radfahrer und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

