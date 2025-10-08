Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Diebstahl aus Tankstelle - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Mithilfe von Fotos sucht die Polizei nach einem Ladendieb und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Tatverdächtige hielt sich in einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße auf und stahl eine Flasche Alkohol. Eine Videoüberwachung nahm den Unbekannten auf. Die Fotos und weitere Infos finden sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/182524
Hinweistelefon: 0800 2361 111
