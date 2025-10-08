PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Diebstahl aus Tankstelle - Fotofahndung

POL-RE: Bottrop: Diebstahl aus Tankstelle - Fotofahndung
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mithilfe von Fotos sucht die Polizei nach einem Ladendieb und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Tatverdächtige hielt sich in einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße auf und stahl eine Flasche Alkohol. Eine Videoüberwachung nahm den Unbekannten auf. Die Fotos und weitere Infos finden sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/182524

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

