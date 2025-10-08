Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Diebstahl aus Blumenladen - Täter flüchtet mit Bargeld

Recklinghausen (ots)

Auf der Brassertstraße wurde am späten Dienstagnachmittag ein Blumenladen überfallen. Der Täter hatte gegen 17.40 Uhr das Geschäft betreten, während die Mitarbeiterin gerade außerhalb des Ladens zu tun hatte. Als die 56-Jährige verdächtige Geräusche hörte, sah sie nach und bemerkte den unbekannten Mann hinter der Kasse, der sich gerade Geld aus der Kasse einsteckte. Bei seiner Flucht (mit der Beute) stieß er die Mitarbeiterin zu Boden, die zum Glück unverletzt blieb. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der mutmaßliche Täter noch nicht ermittelt werden. Deshalb hofft die Polizei auch auf Angaben von Zeugen. Beschreibung des Täters: etwa 35 bis 40 Jahre, ca. 1,70m bis 1,75m groß, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunkler Hose und schwarzer Cap. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

