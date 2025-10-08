PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Senior vermisst - erneuter Fahndungsaufruf

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit dem 25. September sucht die Recklinghäuser Polizei nach einem 73-Jährigen, der aus einem Seniorenwohnpark vermisst wird. Seit dem 26. September sucht die Polizei mittels Foto nach dem Mann. Den ersten Aufruf finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6126303

Bislang gibt es keinen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Unter dem folgenden Link finden Sie ein aktuelleres Foto des 73-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
