POL-RE: Recklinghausen: Senior vermisst - erneuter Fahndungsaufruf

Recklinghausen (ots)

Seit dem 25. September sucht die Recklinghäuser Polizei nach einem 73-Jährigen, der aus einem Seniorenwohnpark vermisst wird. Seit dem 26. September sucht die Polizei mittels Foto nach dem Mann. Den ersten Aufruf finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6126303

Bislang gibt es keinen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Unter dem folgenden Link finden Sie ein aktuelleres Foto des 73-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

