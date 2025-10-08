Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Senior vermisst - erneuter Fahndungsaufruf
Recklinghausen (ots)
Seit dem 25. September sucht die Recklinghäuser Polizei nach einem 73-Jährigen, der aus einem Seniorenwohnpark vermisst wird. Seit dem 26. September sucht die Polizei mittels Foto nach dem Mann. Den ersten Aufruf finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6126303
Bislang gibt es keinen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Unter dem folgenden Link finden Sie ein aktuelleres Foto des 73-Jährigen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
