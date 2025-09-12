PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Erfolgloser Ladendieb
Am Donnerstag wurde ein Ladendieb in Geislingen ertappt.

Ulm (ots)

Ein Mitarbeiter beobachtete den 41-Jährigen gegen 17 Uhr in einem Geschäft in der Gartenstraße. Der Mann steckte Waren ein und wollte das Geschäft im Anschluss mit seiner Beute verlassen. Am Ausgang wurde er gestoppt. Die Polizei nahm die Anzeige auf. Den Dieb erwartet nun eine Strafanzeige.

++++ 1774176 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

