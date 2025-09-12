PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nicht aufgepasst
Beim Ausfahren von einem Parkplatz passte ein Autofahrer am Donnerstag in Rechberghausen nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr. Ein 51-Jähriger fuhr von einem Parkplatz in die Hauptstraße ein. Dabei übersah der Fahrer des Audi den in der Hauptstraße fahrenden Mercedes. Der 19-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt das Polizeirevier Uhingen auf ca. 8.000 Euro.

++++ 1769784 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

