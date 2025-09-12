Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Am Donnerstagabend versuchte ein 16-Jähriger in Eislingen von der Polizei zu flüchten.

Ulm (ots)

Der Rollerfahrer sollte um 20.10 Uhr in der Ulmer Straße kontrolliert werden. Als der Zhejiang-Qianjiang-Fahrer die Anhaltesignale wahrnahm, beschleunigte er und raste davon. Die Flucht führte über die Wilhelmstraße und über die dortige Fahrradstraße in Richtung Bahnhof. Dabei fuhr er teilweise mit 60 km/h. Nach dem Bahnhof fuhr er weiter in Richtung Schlossplatz. In der Schlossstraße endete die gefährliche Fahrt und der Fahrer samt Roller konnte überprüft werden. Schnell war klar, warum der Rollerfahrer geflüchtet war. Der 16-jährige fuhr ohne Führerschein und ohne Versicherung. Der Roller wurde beschlagnahmt. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Während seiner rasanten Fahrt gefährdete er mindestens eine E-Scooter-Fahrerin im Bereich der Rosenstraße/Wilhlemstraße. Ob weitere Personen gefährdet wurden, vor allem im Bereich der Radwege am Bahnhof, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Eislingen sucht deshalb Zeugen und gegebenenfalls Personen, welche durch die gefährliche Fahrt des Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Eislingen unter der der Telefonnr. 07161/8510 zu melden.

++++ 1774960 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell