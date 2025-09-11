Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gefährliches Überholmanöver endet mit Unfall

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwoch bei Ulm machte sich die mutmaßliche Unfallverursacherin aus dem Staub.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignet sich gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 7360 zwischen Ulm-Eggingen und Erbach-Ringingen. Dort war eine zunächst unbekannte Autofahrerin in Richtung Ringingen unterwegs. Wie Zeugen berichteten, überholte ein Opel Corsa bei durchgezogener Linie im Überholverbot einen vorausfahrenden Lkw und Pkw. Dabei kamen der Fahrerin im Opel zwei Autos entgegen. Die fuhren in Richtung Ulm-Eggingen . Beide mussten ihre Fahrzeuge abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der unbekannten Autofahrerin gelang es noch, zwischen dem Lkw und dem entgegenkommenden ersten Fahrzeug, einem VW einer 58-Jährigen, einzuscheren. Einer dem VW nachfolgenden Mercedes gelang es dabei nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr in das Heck des stehenden VW. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Wie die Polizei weiter berichtet, hielt die Überholerin in einer Entfernung von rund 100 Metern nach der Unfallstelle kurz an. Ohne sich zu erkennen zu geben und ihre Personalien anzugeben, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt nach wenigen Minuten fort. Zeugen konnten das Kennzeichen der Flüchtigen ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrerin wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht dauern noch an. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 5.000 Euro, den am Mercedes auf ca. 6.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

++++1763394

Bernd Kurz Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell